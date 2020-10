750 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 750 neue positive Corona-Tests.

Wien ist weiterhin am stärksten betroffen mit 315 neuen Infektionen. Jeweils 106 neue Infizierte gibt es in Oberösterreich und Tirol. In Niederösterreich kommen 97 neue positive Fälle hinzu.

Der Rest verteilt sich auf die weiteren Bundesländer.