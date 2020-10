Tirol: Bekanntes Skigebiet will Lifte nicht aufsperren

Unverständnis

„Das ist alles nicht ganz nachvollziehbar, weil das Skigebiet vor allem von Einheimischen besucht wird“, wurde der Axamer Bürgermeister Christian Abenthung (Liste „Gemeinsam für Axams“) in dem Bericht zitiert, „für viele Tourismusbetriebe in unserer Region wäre die Einstellung des Skibetriebs existenzgefährdend“. Er habe für Montag deshalb zu einer Krisensitzung geladen, an der auch die Vertreter der Seilbahn, Innsbruck Tourismus und die Kommunalpolitiker aus der Region teilnehmen würden. Ziel sei es, dass die Lifte im heurigen Winter wieder fahren und das Skigebiet im Betrieb bleibt.

Weil das Skigebiet in seinen Onlineforen keine Informtionen über die Absicht heuer gar nicht öffnen zu wollen gibt und stattdessen sein Freiuzeitticket bewirbt, sind etliche Tiroler sehr erbost. Was sie in Kommentaren auch zum Ausdruck bringen.