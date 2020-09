Statt Après-Ski zum Test: Wie Experten die Saion retten wollen

Drei Monate lang tüftelte das Team an einem Konzept, das über die bisher bekannten Vorgaben des Bundes Maskenpflicht, kein Barbetrieb, Abstandsregeln beim Anstellen hinausgeht: So wird jeder Gast gebeten, doch möglichst mit einem aktuellen, negativen Covid-19-Test einzuchecken oder sich in der eigens eingerichteten Screening-Station testen zu lassen. Steibl denkt an die 15-Minuten-Tests, die von der Wirtschaftsuniversität in Wien bekannt wurden.