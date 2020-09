Hoffnung für Veranstaltungen: Schnelltests für 3.000 Studienanfänger

Im 20-Sekunden-Intervall hallt der Gong laut und unüberhörbar über den überdachten Vorplatz des Austria Center Vienna (ACV), und jedes Mal geht ein junger Mensch einen Schritt weiter zur nächsten Bodenmarkierung: Rund 3.000 Erstsemestrige erhalten am Mittwoch in zwei Vorlesungen nicht nur eine „Einführung in die BWL“ –, sondern sozusagen gleich eine Einführung

in die Abwicklung groß angelegter Massentests in Zeiten von Covid-19 mit dazu. Dass die traditionelle Start-Vorlesung an der Wirtschaftsuniversität (WU) für sie heuer anders abläuft, nehmen Michael, Thomas und Malvin gelassen: „Es ist gut, dass getestet wird.“