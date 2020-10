Corona-Auswirkungen: Gehen uns die Freiwilligen aus?

Im Wiener Rathaus hätte dieses Wochenende die Freiwilligenmesse stattfinden sollen. Wegen der Corona-Beschränkungen wurde sie abgesagt. Genauso wie die alljährliche Freiwilligenmesse im Landhaus in St. Pölten, die für November geplant war. Jetzt versuchen die Veranstalter, das Freiwilligenwesen beim Wiener Christkindlmarkt einzubauen.

Die beiden Absagen zeigen drastisch, wie es derzeit um das Freiwilligenwesen steht. Die Messen hatten jedes Jahr mehr Zulauf als so manche Wirtschaftsschau. Doch heuer muss alles pausieren. Wie bei so manchem Verein, so mancher Organisation, die sich noch immer im Corona-Ruhemodus befindet. Aus Angst vor Infektionen, aus Angst vor Clusterbildungen. Das nährt die Sorge, dass das Virus dem Freiwilligenwesen in Österreich schweren Schaden zufügen kann, weil Ehrenamtliche wegfallen, weil die Nachwuchsarbeit auf Sparflamme läuft, weil sich freiwillige Mitarbeiter wegen dieser Situation zurückziehen.

„Viele sehen nun, dass sich die Welt auch ohne ihre ehrenamtliche Tätigkeit weiterdreht“, sagt Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll, der als Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.NÖ für das Freiwilligenwesen in seinem Land zuständig ist. Er sieht durch den Rückzug von Ehrenamtlichen das „gesellschaftliche Miteinander“ in Gefahr (siehe Interview unten). Besonders zu spüren bekommt man es, wenn eine derartige Bewegung bei Feuerwehren, Rettungsorganisationen oder sozialen Vereinen einsetzt. Wenn da die Freiwilligen ausgehen, könnte das schlimme Folgen für die Gesellschaft haben.

Bei den Feuerwehren will man noch nicht zu sehr schwarzmalen. Man halte sich derzeit exakt an die Covid-Vorgaben, heißt es etwas aus dem NÖ Landesfeuerwehrverband. Allerdings: Man sehne auch den Tag herbei, wo all die Beschränkungen aufgehoben werden, weil der Zusammenhalt, „die Kameradschaft“ derzeit sehr darunter leiden würden.

Vielfach ist es weniger das Geld, um das man sich Sorgen macht. Entschädigungen aus dem NPO-Fonds (Non Profit Organisations) würden größtenteils funktionieren. Dazu hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im KURIER-Interview am Sonntag klar gestellt, dass der Fonds nun verlängert werde.