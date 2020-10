714 Neuinfektionen in Österreich; Anstieg in Wien eingebremst

Bei der Pressekonferenz am Freitag war Rudolf Anschober soweit noch zufrieden mit den Infektionszahlen. "Wir haben den Best-Case geschafft", so der Gesundheitsminister. "Wir liegen derzeit immer zwischen 600 und 800 Neuinfektionen pro Tag." Ein hohes Niveau - aber mit guten Prognosen.

Am Samstag dann Ernüchterung: Über 1.000 Neuinfektionen wurden von Freitag auf Samstag gemeldet. Der Ressortchef sprach daraufhin von "besorgniserregenden" Zahlen. Grund für den sprunghaften Anstieg: mehr Erkrankungen bei bestehenden Clustern.

In Wien etwa wurde von Freitag auf Samstag mit 474 Fällen der bisher höchste Tagesanstieg an Infektionen registriert. Anschober appellierte an die Stadt Wien, rasch Personal für Testungen aufzustocken.