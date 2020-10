Rekordwert bei Neu-Infektionen: Anschober besorgt

1.058 neue Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden: Nachdem am Samstag die Zahl der positiv auf Covid-19-getesteten Patienten auf einen Rekordwert kletterte, meldete sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober mahnend zu Wort: Die Zahlen seien "besorgniserregend", sagte der Ressortchef. Besonders hohe Zuwächse werden aus vier Bundesländern gemeldet: 474 positive Testergebnisse aus Wien, aber ebenfalls sehr hohe Werte aus Niederösterreich (191), Tirol (126) und Oberösterreich (111).

Der Anstieg ist nicht mit der besonders hohen Zahl an Testungen zu erklären. "Diese war", so Anschober, "mit 15.456 in den vergangenen 24 Stunden eingemeldeter Tests durchschnittlich." Eine Analyse der ersten Tests hat ergeben, dass die auffallend vielen positiven Testergebnissen bei Personen der Kategorie 1 zu beobachten sind - also bei Personen, die als engere Kontaktpersonen anderer positiv Getesteter bereits vor der Testung abgesondert waren. Anschober: "Das heißt, dass es sich zum Teil um ein Anwachsen bestehender bekannter Cluster handelt.“

Anschober appelliert heute neuerlich vor allem an die Stadt Wien, durch eine rasche massive Personalaufstockung sicherzustellen, dass die Vorgabe von 48 bzw. 24 Stunden maximaler Zeitdauer für Testungen bzw. Kontaktpersonenmanagement auch durchgehend eingehalten werden kann. Anschober: „Nur wenn Testungen und Kontaktpersonenmanagement rasch durchgeführt werden, kann die Ausbreitung rasch begrenzt werden.“