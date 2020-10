Zweithöchster Wert: Über 1.000 Neuinfektionen in Österreich

Bislang höchster Wien-Tageswert

In Wien ist von Freitag auf Samstag der bisher höchste Tagesanstieg an Infektionen registriert worden. 474 Fälle kamen in den vergangenen 24 Stunden dazu. Bislang lag die Höchstmarke 444 Neuinfektionen (12. September).

Die Zahl der "aktiven" Fälle ist im Vergleich zum Vortag ebenfalls etwas gestiegen. Nach 4.408 Kranken am Freitag waren es am Samstag 4.448. Insgesamt gab es in der Bundeshauptstadt bis dato 17.161 positive Testresultate.

Außerdem sind zwei Frauen im Alter von 95 und 91 Jahren im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit gibt es nun 255 Todesfälle. 12.458 Personen sind inzwischen wieder genesen.