Anschober zu aktuellen Fallzahlen: "Wir haben Best-Case geschafft"

Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am Donnerstag festgelegt, dass sechs weitere Bezirke auf Orange gesetzt werden, wie der KURIER im Vorhinein erfuhr. Orange sind jetzt: Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten, Neusiedl am See, Hermagor, Mistelbach, Scheibbs und Hallein.

In einer Pressekonferenz ab 11 Uhr äußerten sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Corona-Kommissionssprecherin Daniela Schmid zu den aktuellsten Entwicklungen.