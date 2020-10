688 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag gab es in Österreich 688 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind um 185 weniger als im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien, mit 266 neuen bestätigten Fällen liegt aber auch die Hauptstadt deutlich unter dem Wert des Vortags - am Donnerstag wurden noch mehr als 400 Neuinfektionen vermeldet. Auch die Zahl der aktiv Erkrankten in Wien sank von 4.484 auf 4.408.

Zweitmeiste Fälle in Niederösterreich

Niederösterreich meldet 103 neue Fälle, Tirol 88, Oberösterreich 75, Vorarlberg 42, die Steiermark 37, Salzburg 32, das Burgenland 25 und Kärnten 20.

Aktuell gibt es österreichweit 8.408 bestätigte Fälle, insgesamt seit Ausbruch der Pandemie 46.739 positive Testergebnisse.

803 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben, 37.186 Menschen sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 472 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, 100 davon auf Intensivstationen.