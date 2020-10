Corona-Jobkrise: Immer mehr Frauen länger arbeitslos

Meyer-Lange verweist auch darauf, dass die Hälfte der langzeitarbeitslosen Frauen über keine ausreichende Qualifikation verfügt. Kommen Betreuungspflichten dazu, wird jedoch auch die Weiterbildung schwierig, weil dafür oft nicht ausreichend Zeit bleibt. Für über 50-Jährige seien langjährige Ausbildungen auch weniger sinnvoll, hier bräuchte es mehr niederschwellige Jobs etwa in Städten und Gemeinden. „Je mehr sich die Arbeitslosigkeit verfestigt, desto schwieriger die Re-Integration“, so die Expertin. „Wir müssen aufpassen, dass uns die Betroffenen nicht in Resignation abrutschen.“