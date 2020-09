AMS-Wien-Chefin: "Personal wird nicht ganz ausreichen"

Sollen die Arbeitslosen derzeit überhaupt persönlich zum AMS kommen?

Dort, wo es geht, sollen die eAMS-Services genutzt werden. In den Beratungsstellen haben wir Maskenpflicht und den Sommer dazu genutzt, die Beratung Covid-fit zu machen. Wir haben auch einheitliche AMS-Regeln, was bei einer orangen Corona-Ampel zu beachten ist ...

Was zum Beispiel?

Bei Orange werden etwa Veranstaltungen mit externen Gästen abgesagt.

Finden die AMS-Kurse wie geplant statt?

Ja, wir haben die Zahl der Kurse aufgestockt und ein striktes Covid-Management bei allen unseren Kurs-Trägern eingeführt. Alle Träger haben strenge Sicherheitskonzepte ausgearbeitet.



Was ist, wenn Corona-Fälle in Kursen auftauchen?

Es gelten im Prinzip ähnliche Regeln wie an den Schulen. Gibt es einen Covid-19-Fall, wird die ganze Gruppe für sieben Tage ins Homeschooling verlegt. Damit dies möglich ist, werden den Teilnehmern Leihgeräte zur Verfügung gestellt. Sehr hilfreich wären für uns die neuen Corona-Schnelltests.

Gab es schon Corona-Fälle beim AMS?

Hausintern schon. Aber es gab bis dato keinen Fall beim AMS, dass ein Kunde jemanden angesteckt hätte. Wir machen rasch ein Contact Tracing und wissen daher, woher die Ansteckungen kommen.

In der Corona-Arbeitsstiftung sollen 100.000 Arbeitslose geschult werden. Bis wann kann der Plan umgesetzt werden?

Wir ziehen gerade alle Aufstockungsoptionen bei den Kursen und bereiten Ausschreibungen vor. Bei den Jugendlichen können wir im November um 1.000 Kurs-Plätze aufstocken. Bei den Erwachsenen planen wir im Bürobereich, Klimatechnik, Handel, Pflege und Tourismus. Hier geht es etwa ums Nachholen von Lehr-Abschlüssen.