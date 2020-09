Arbeitslosenrekord: "Seit März kein einziges Angebot für mich gefunden“

Besonders stark trifft die Wirtschaftskrise auch die Industrie, trotz Kurzarbeit. Rund ein Drittel der Metallbetriebe geht davon aus, heuer Stellen abbauen zu müssen. Schätzungen zufolge könnten in der Branche folglich rund 7.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ein paar Zahlen: Im steirischen Kindberg will die Voest fast ein Viertel der rund 1.100 Beschäftigten einsparen. Bei der voestalpine Aerospace in Kapfenberg betrifft das sogar rund ein Drittel der knapp 800 Arbeitnehmer. Beim oberösterreichischen Luftfahrtzulieferer FACC spricht man von einem Stellenabbau von bis zu 700 Jobs, großteils in Österreich. Auch andere Branchen sind betroffen: Elektronikhandelsketten und Fluglinien sprechen von Stellenabbau. Wäschehersteller Wolford hat 54 Beschäftigte zur Kündigung angemeldet, Konkurrent Huber 70 Kündigungen ausgesprochen. Ob der Stellenabbau immer ausschließlich mit der Krise zu tun hat, ist nicht leicht zu sagen. Motorenhersteller ATB etwa, seit 2011 in chinesischer Hand, schließt den Standort in Österreich, 400 Jobs sind weg. In Tirol kündigte Swarovski an, im Herbst in Wattens 1.000 Stellen abzubauen.

Dennoch spricht die Wirtschaftskammer davon, dass viele Unternehmen keine Mitarbeiter fänden. Alleine in der IT-Branche seien 20.000 Posten frei, in der Pflege 2.500, im Handwerk und Gewerbe werde dringend nach Fachkräften gesucht. Fix ist jedoch: Im Herbst folgen weitere Kündigungen. AMS-Chef Kopf: „Es gibt viel zu tun.“