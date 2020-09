Neues Corona-Hilfspaket: 50 Millionen für Clubs und Arbeitslose

"Die Gesundheit ist uns am wichtigsten", sagte Bürgermeister Ludwig zu Beginn der Konferenz. Er betonte, dass "wir das Coronavirus nicht besiegt haben". Die nächsten Maßnahmen (aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Wien) werden dazu am Donnerstag Nachmittag mit der vom Bund eingerichteten Ampel-Kommission besprochen.

Erfolg "Gastro-Gutschein"

Die Stadt Wien habe bereits zu Beginn der Krise schnell reagiert und ein 150 Millionen Euro schweres Corona-Hilfspaket als Unterstützung für die Wiener Wirtschaft und Arbeitnehmer bereitgestellt. Zusätzliche werde die Stadt 200 Millionen Euro in das Wiener Gesundheits- und Sozialsystem investieren.

Als einen Erfolg bezeichnete Ludwig den "Gastro-Gutschein". Dieser habe geholfen, rund 66.000 Jobs zu erhalten, so der Bürgermeister. Durch den Gastro-Gutschein hätten viele Betriebe den notwendigen Umsatz erzielen können.