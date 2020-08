Clubszene und Corona: Was von der Nacht übrig blieb

Tanzen nur eingeschränkt möglich

Ein Außenbereich ist für viele die einzige Möglichkeit, derzeit überhaupt aufzusperren. Tanzen ist nur eingeschränkt möglich. Das Ergebnis: Das (offizielle) Nachtleben steht quasi still. Und viele Clubbetreiber bangen um ihre Existenz. Um das Beste aus der Situation zu machen, entwickeln nun viele ein Alternativprogramm.

So wie der Kramladen am Lerchenfelder Gürtel. Die Türen stehen weit offen, an der Türkante legt DJ DeeRüsche auf: Für die Gäste, die am Gehsteig an rund zehn Tischen vor Bier und Spritzer sitzen. Oben rattert die U6 vorbei, daneben eine Garnitur der Straßenbahnlinie 2. Von der Fahrbahn am Gürtel kommt Autolärm. Die Musik hören die Gäste kaum.