Es werde grell: Endlich wieder im Club abtanzen

Wenn DJ und Veranstalter Gerald van der Hint zu seinen Fish-Market-Partys in die Grelle Forelle lädt, dann heißt das vor allem eines: Abfahrt. Zuckende Lichter, schwitzende und johlende Menschen, während der Bass über die volle Tanzfläche schallt. Also all das, was Techno ausmacht.

Seit Corona ist es im Wiener Aushänge-Club leise – seit dreieinhalb Monaten. Wie in allen Discos und Tanzlokalen.

„Die Leute waren, so lange es notwendig war, diszipliniert. Jetzt wollen sie wieder feiern“, sagt van der Hint, für den es mit dem Club-Lockdown reicht. „Und sie wollen das an einem sicheren Platz“, stimmt Schadi, der Geschäftsführer der Grellen Forelle, ein. Wie die beiden fordern immer mehr Branchenvertreter einen Aufsperrplan. Ab 1. August – idealerweise früher – solle es wieder losgehen. Unter gewissen Voraussetzungen mit vielen Hygiene-Maßnahmen.