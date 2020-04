Keine Party, keine Einnahmen, keine Rücklagen: Wiener Clubs kämpfen ums Überleben

Herr Stürzer, Sie betreiben mit Das Werk einen Club samt Kunst- und Kulturraum. Wie viele Mitarbeiter sind aktuell von der Schließung betroffen? Wie viele davon waren angestellt? Wie viele Fixkosten bleiben monatlich?

Stefan Stürzer: Von der Schließung sind alle Mitarbeiter betroffen. Ohne Gäste keine Arbeit und daher auch keine Kurzarbeit. Daher musste ich leider alle Mitarbeiter beim AMS anmelden, jedoch mit einer Wiedereinstellungszusage, damit niemand Dienstjahre und gesetzliche Ansprüche verliert. Mit allen externen und selbständigen Mitarbeitern reden wir hier von über 30 Personen. Im Werk fix angestellt waren davon 25. Nicht zu vergessen sind aber auch die Menschen in unserem Umfeld. Dazu zählen unsere eingemieteten Firmen und Künstler in den Ateliers, unsere Veranstalter, die Musiker, Techniker und Ausstatter. Zusammengerechnet macht das schnell mal über 100 Personen aus. Das ist schon eine ziemliche Furche, die wir hier ziehen. Nach unserem Umbau 2018 stellen gerade jetzt die Kredite die Hauptbelastung dar. Alle Kosten zusammengerechnet, bin ich noch immer im fünfstelligen Bereich, was die monatlichen Fixkosten betrifft.

Wie sieht das bei Ihnen als DJ und Veranstalter aus, Herr Wrany?

Rudi Wrany: Es wurden bereits acht Veranstaltungen von uns abgesagt. Neben den ausgefallenen Einnahmen sind da auch noch einige Kosten angefallen. Aus Veranstalter schätze ich den Realschaden auf zirka 8.000 Euro bisher und natürlich fallen alle möglichen Gewinne weg. Als DJ hab ich bis Ende April ungefähr zirka 5.000 Euro verloren. Auch mein Podcast bei Radio Superfly ist einmal auf Eis gelegt. Es gibt halt null Einnahmen bis... Zeitpunkt unbekannt.

Die ersten Wochenenden ohne Veranstaltung, ohne Partys sind vorbei. Wie hat sich das angefühlt?



Stefan Stürzer: Völlig ungewohnt. Im Werk gibt es ja nicht einmal eine Sommerpause. Zudem reißt jedes zusätzliche Wochenende große Löcher ins Jahresbudget, die unwiederbringbar sind. Ehrlich gesagt: Ein scheiß Gefühl.

Rudi Wrany: Sehr seltsam, aber man wusste ja, dass es alle trifft und es keine Ausnahmen gibt, das machte es irgendwie erträglich. Man versucht sich nun zu konzentrieren, was man wann wo wie tun kann.

Wie es aussieht, werden die Clubs noch länger geschlossen bleiben. Wie geht man mit der Situation um?

Stefan Stürzer: Wir nutzen die Facebook-Seite vom Das Werk, um Musiker und Künstler zu pushen. Täglich stellen wir Platten-Veröffentlichung, Theateraufführungen, Buchpräsentationen usw. online. Dazu kommen noch eine Menge Livestreams von unseren Veranstaltern, und unserem Haus- und Hoflabel Werk Music räumen wir in dieser Zeit auch einen speziellen Platz ein. Das alles ist wunderbar solidarisch und macht Spaß.

Rudi Wrany: Es wird sich die Frage stellen, wie es konkret weitergeht. Werden die Clubs in ihrer bisherigen Ausrichtung so bestehen bleiben? Wird es neue Hygienevoraussetzungen geben? Werden überfüllte Läden als Virenschleudern überhaupt noch so zugelassen? Wie wird das Ausgehverhalten der Leute sein? Wenn wir, sagen wir mal, Anfang Juni wieder öffnen könnten, hat ja niemand Geld - Studenten und Kreativleute haben nichts verdient. Die paar Bobos, die in den Luxusdiscos Tische reservieren, sind ja nicht die Leute, die eine Szene formen. Wer soll dann sofort wieder „Hurra die Gams” ausgehen? Vor allem Eintritt bezahlen? Das macht mir eher Sorgen, das Werkl wird noch dauern, bis es wieder läuft. Und von Partys bei freiem Eintritt kann keiner leben, weder der Veranstalter noch der DJ.



Sollte es noch länger dauern, ist bald Sommer und dann geht auch kaum noch jemand in einen Club. Es könnte die Durstrecke also bis Herbst dauern… Wie lange kann man diese Situation finanziell durchhalten?



Stefan Stürzer: Ohne Maßnahmenpaket der Regierung nicht lange. Ich denke, dass bereits viele in ein bis zwei Monaten Insolvenz anmelden müssen. Die Fixkosten sind trotz massiver Einsparungen einfach zu hoch, um einen monatelangen Überlebenskampf gewinnen zu können.

Rudi Wrany: In Wien steckt hinter einigen Clubs doch auch ein wenig Kapital. Ich denke, dass es aber natürlich niemals ohne Unterstützung des Staates, der Wirtschaftskammer etc. gehen wird. Denn realistisch gesehen kann kein Club drei Monate ohne Umsatz überleben.



In Deutschland helfen sich Clubs seit Anfang der Krise durch eine gemeinsame Spendenaktion. Auch in Wien gibt es dazu jetzt schon einiges. Eine gute Idee?



Stefan Stürzer: Jede Idee ist in Krisenzeiten willkommen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn eine Crowdfunding-Aktion über die Vienna Club Commission ins Leben gerufen wird. Ich sehe hier absolut ein Potenzial. Wer verliert schon gerne seinen Lieblingsclub? In Berlin hat bereits jeder Club seine eigene Kampagne laufen, plus die gemeinsame „We Are United“, bei der alle an einem Strang ziehen.

Rudi Wrany: Gute Ideen sind immer gefragt, doch viele müssen im Moment ans eigene Überleben denken. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch solche, denen so eine Krise nicht viel ausmacht. In Österreich ist gerade einiges am Entstehen.

Wie könnte man die Clubszene krisensicherer machen?



Stefan Stürzer: Die Zeiten, in denen das große Geld zu verdienen war, sind schon seit gut 25 Jahren vorbei. Zu hoch sind die monatlichen Fixausgaben und Lohnkosten, um sich Rücklagen aufbauen und eine derartige Krise auch nur ansatzweise abfedern zu können. Alle Clubs sind nunmal zu 100 Prozent von ihren Gästen abhängig, wenn diese ausbleiben, kann nur ein Krisenfond helfen.

Rudi Wrany: Naja, solche Krisen treffen Veranstaltungen und Clubs immer als erstes, daher helfen nur Rücklagen. Clubs können natürlich in Zukunft trotzdem „senden”, also virtuell, aber nicht unbedingt aus dem Lokal, sondern die DJs machen das zu Hause. Jeder Club könnte einen Podcast gründen, der auch in „Normalzeiten” weiterläuft, aber in Krisenzeiten besser genutzt werden kann. Aber Clubs werden im Falle von Viren etc. immer leiden. Denn das gab es davor noch nie und die Angst davor wird bleiben.