Sorgen der Clubkultur: Disco, Disco, keine Party

Die Maßnahmen werden gelockert. Der Handel ist bereits „hochgefahren“, ab Freitag dürfen Lokale unter Einhaltung bestimmter Spielregeln ( Mindestabstand etc.) wieder aufsperren – die Hotels folgen Ende Mai. Während einige bereits in der „neuen Normalität“ (Favorit fürs Unwort des Jahres) angekommen sind oder eine Perspektive haben, irren große Teile die Kulturbranche noch immer orientierungslos umher. So heißt es auch für die Nachtgastronomie: Bitte warten!

Es werden zwar einige Bars am Freitag ihren Betrieb wieder aufnehmen, aber eben anders als wir es gewohnt sind. Für die meisten Diskotheken oder „Lokale mit lauter Musik“, wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) dazu sagt, wird die Sperrstunde noch länger aufrecht bleiben. Joachim Natschläger von der WTF Group, die kürzlich mit dem „O – der Klub“ (in der Albertina Passage) neben der Oper und dem „Inc.“ am Schwarzenbergplatz zwei neue Diskotheken in Wien übernommen, umgebaut und neu aufgesperrt hat, rechnet vor September mit keiner Öffnung, wie er dem KURIER mitteilte.

Da viele Unternehmen in dieser Branche keine Rücklagen erwirtschaftet haben, können die Verluste nicht aufgefangen werden – da helfen auch die gut gemeinten, aber schlussendlich nutzlosen Streaming-Initiativen und von den Clubs selbst initiieren Rettungsaktionen nichts. Keine Partys bedeuten keine Einnahmen, keine Einnahmen bedeuten keine Zukunft. So lautet die einfache Rechnung. Die Ausfälle liegen daher bei 100 Prozent.

„Jeder, der sich jetzt mit uns auf (Zwangs-)Tauchstation befindet, benötigt einen langen Atem“, sagt Natschläger. Aktuell beschäftigen sich Anwälte und Steuerberater mit den „schwammigen Hilfspaketen“ der Bundesregierung. „Wir haben derzeit noch keine Zuschüsse erhalten. Die laufenden Pachtzahlungen sind derzeit – Gott sei Dank! – ausgesetzt. Dafür sind wir auch sehr dankbar, denn wir kennen Kollegen, bei denen weiterhin, also trotz Schließung, Miete verlangt wird“, sagt Natschläger. Trotzdem musste man sich von allen Mitarbeitern trennen.