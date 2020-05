Peter Hanke: "Wien ist im Clubbereich nicht Berlin oder Barcelona"

Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen

Der Handel, die Restaurants, die Hotels, sie alle haben eine Perspektive, haben bald alle wieder offen. Die Kultur, die Musikclubs müssen sich hinten anstellen. Liegt es am schlechten Lobbying?

Nein, Wien ist eine bunte, lebenswerte Stadt, für die natürlich auch die Clubszene wichtig ist. Die gesundheitlichen Sorgen sind aber gerade im in diesem Bereich hoch. Die lokalen Gesundheitsbehörden sind ebenso in die Maßnahmensetzung miteinzubeziehen wie die Experten aus den jeweiligen Branchen, da sie am besten wissen, wie Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden könnten, um auch im Bereich der Kultur, Nachwirtschaft etc. sukzessive zu öffnen.

Es gibt jetzt zwar jetzt eine Anlaufstelle für Club-Betreiber. Die Vienna Club Clubkommission. Die hat zwar gute Ideen, arbeitet aktuell auch auf Hochtouren. Aber wesentliche Entscheidungen können nur auf politischer Ebene getroffen werden. Diese werden aber nicht getroffen. Fehlt es der Club Commission an nötigen Mitspracherecht?

Dafür, dass die Vienna Club Commission erst wenige Wochen installiert ist, nimmt sie ihre Aufgaben, die aufgrund der aktuellen Krise plötzlich diametral andere sind, gut wahr. Das liegt daran, dass die Mitglieder der Commission seit Jahren wichtige Player der Szene sind, aber auch die Verantwortlichen der Verwaltung sowie Politik kennen. So war die Commission etwa auch beim „Forum Gesundheit Kultur“ im Wiener Rathaus, zu dem aufgrund der aktuellen gesundheitsbehördlichen Bestimmungen 30 Wiener Institutionen (Staatsoperndirektor, Direktor VBW, Intendant Wiener Symphoniker etc.) eingeladen wurden.