Eine Party mit Mindestabstand ist besser als keine Party

Kredite und Nutzung

Die Vienna Club Commission müsste längst lautstark um Hilfe schreien. Schreien Sie schon? Werden Sie nicht gehört? Schreien Sie zu leise? Fehlt es Ihnen an Einfluss, an Power?

Wir sind mit der Stadt in laufendem Kontakt. Dabei haben wir etwa kommunale Hilfspakete vor einigen Wochen dringend angeregt und dabei unsere vollste Mitarbeit zur Verfügung gestellt. Das gilt auch weiterhin. Außerdem haben wir Konzepte und Maßnahmen gesammelt, mit denen Clubkultur weiter bestehen kann und Kulturarbeit in den kommenden Wochen erleichtert wird. Vieles wurde im Forum Kultur und Gesundheit, das die Kulturstadträtin Kaup-Hasler und Sozialstadtrat Hacker eingerichtet haben, bereits thematisiert. Darüber hinaus können wir uns in diesem Rahmen eine Task Force vorstellen, die Expertise aufbereitet. In Fokusgruppen wird Feedback zusammengetragen, dieses dann strukturiert an Stadt und Bund weitergegeben.

Welche Maßnahmen braucht es schnell, mittelfristig und längerfristig... Denn Clubs werden wohl die letzten Einrichtungen seien, die wieder aufmachen dürfen.

Auf die Schnelle braucht es staatliche Zuschüsse, um die Liquidität der Clubs aufrecht zu erhalten. Denn trotz staatlicher Garantien dauern Kredite manchmal sehr lange, manchmal werden sie ganz abgelehnt. Mittelfristig hingegen braucht es Perspektiven, wie Club-Räumlichkeiten in den nächsten Monaten genutzt werden können. Hier arbeiten wir gemeinsam mit Betreibern und Veranstalter Konzepte aus. Lockerungen bei den Auflagen können Initiativen in diese Richtung unterstützen. Längerfristig, wie bereits erwähnt, wären steuerliche Erleichterungen bei Wiederaufnahme des regulären Clubbetriebs hilfreich. Ebenso wäre eine Anerkennung der Clubkultur als kulturelles Gut, wie es zuletzt der Kanton Zürich getan hat, wünschenswert.

Kommen die Hilfsgelder bei den Clubs an? Wie viel Geld wurde da bereits ausgeschüttet? In Berlin sind es 30 Millionen...

Das Feedback, das uns erreicht: Leider nicht schnell genug. Wie viel die Clubbetreiber tatsächlich erhalten haben, ist so also noch nicht klar. Hier fließen auch zu viele Hilfeleistungen gerade zusammen, um eine konkrete Zahl nennen zu können. Immerhin gibt es die Möglichkeiten des Corona-Hilfsfonds der Wirtschaftskammer und des Austria Wirtschaftsservices, Arbeitsstipendien, Gelder aus dem Bezirk, die nun umgewidmet werden, damit betriebsnotwendige Zahlungen geleistet werden können, Fördergeld-Umwidmung bei der Kulturabteilung der Stadt Wien. Es ist also nicht so, dass Clubs komplett durch die Finger schauen. Eine gebündelte Summe für Clubs und Musikspielstätten, um zum Beispiel die 100-prozentige Fixkostendeckung zu garantieren, wäre trotzdem wünschenswert.