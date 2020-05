Joachim Natschläger: "Eine Party mit Mindestabstand ist wie Sex übers Telefon"

Was ist das größere Problem: Die fehlenden Einnahmen oder einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht?

Das größte Problem ist definitiv der fehlende Planungshorizont, denn man weiß nicht, wie lange die Einnahmen fehlen werden. Daher kann man auch nicht abzuschätzen, wie es weitergehen wird - und ohne diese Einschätzung werden die Probleme wachsen.

Viele wollen derzeit auch gar nicht in einen Club gehen, an einem Ort mit vielen Menschen. Kann sich das überhaupt so schnell wieder ändern? Wie ist die Stimmungslage?

Umgekehrt gibt es auch viele Menschen, die sich schon jetzt nach einem Ort sehnen, wo endlich wieder Menschen aufeinandertreffen können. Wir sind zuversichtlich, dass viele der restlichen Menschen über die Zeit ihre Meinung ändern werden. Wir rechnen – nachdem das alles überstanden ist – mit einem guten Start.

Es gibt jetzt zwar eine Anlaufstelle, aber die scheint zu wenig Einfluss zu haben. Fehlt es der Vienna Club Commission an politischer Power?

Noch fühlt es sich tatsächlich so an, als würde es an Power fehlen. Man organisiert sich aber schon seit Längerem mit der Nachtgastronomie selbst im Hintergrund und formt mehr denn je Bündnisse, um gemeinsam als Einheit auftreten zu können. Der Dank gilt hier besonders Stefan Ratzenberger, der hier als das federführende Bindeglied zwischen WKO Nachtgastronomie und Regierung auftritt.