Neuer Club in Wien: Aus der Albertina Passage wird das O

Jede zweite Woche ein neuer Club. So sieht die aktuelle Performance der WTF Group aus. Den Anfang machte das Inc. vor zwei Wochen (der KURIER berichtete). Der Club am Schwarzenbergplatz wurde ein Monat lang umgebaut und ist seit 7. Dezember im Betrieb. Und nun, nicht einmal zwei Wochen danach, folgt heute, Freitag, die Eröffnung des O. So heißt der Club, der die Räumlichkeiten der früheren Albertina Passage am Opernring mit „internationalen Standards, vielfältigem Programm und anspruchsvoller Atmosphäre“ bespielen wird. Vom Konzept der Vorgänger, die auf einen Dinner Club und eine futuristische Bar (erinnerte an das Raumschiff Enterprise) setzten, hat man sich verabschiedet. Die Bar wurde mühsam entfernt, die Tanzfläche vergrößert – bis auf gewisse Einrichtungsgegenstände (Sitzbänke) und die hochwertigen WC-Anlagen wurde alles verändert.

„Von außen betrachtet ist das ein Irrsinn, zwei neue Club innerhalb von zwei Wochen aufzusperren, aber wir haben alles daran gesetzt, um noch vor Weihnachten aufsperren zu können. Denn das sind für Clubs die besten Tage des Jahres. Und die wollten wir nicht versäumen", sagt der Betreiber Joachim Natschläger dem KURIER.