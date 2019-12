Der Inc. Club eröffnet: Ein neues Wohnzimmer für Hip-Hop

Anrainerprobleme sollte es laut Sticksel keine geben, da der Club als Raum in Raum konzipiert wurde. Der Eintritt wird zwischen 7 und 15 Euro betragen. Die Getränkepreise sind ähnlich wie im Club Horst, der ebenfalls von der WTF Group betrieben wird, aber bereits im kommenden Jänner zusperren wird (der KURIER berichtete). Alkoholfreies gibt es ab 3,50 Euro, das kleine Wieselburger (0,33) und der Spritzwein (0,25) kosten 4,1 Euro. Longdrinks gibt es ab 7, 70 Euro. Im Inc. wird es vorerst nichts zum Essen geben. „Vielleicht bieten wir irgendwann ein paar Snacks an, aber das hat vorerst keine Priorität“, sagt Sticksel und blickt auf die Baustelle.

Die ebenfalls von der WTF Group übernommene Albertina Passage eröffnet auch noch dieses Jahr. „Sobald die letzte Schraube im Inc. erfolgreich in die Wand gebohrt wird, zieht die gesamte Mannschaft weiter in das Fundament der Oper, um alles für das Opening am 20. Dezember fertigzustellen.“ sagt Sticksel.