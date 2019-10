Clubkultur in Wien: "Horst", ein Ende und ein Neuanfang

Was braucht ein guter Club?

Lukas Sticksel: Eine Crew, die das ganze Projekt als Herzensangelegenheit wahrnimmt und einmal im Jahr ein Scooter-Konzert.

Muss man in Wien einfach das musikalische Programm breit streuen, auf bekannte Namen setzen?

Benjamin Sagan: Das kommt drauf an, was man erreichen will... Wien ist die Hauptstadt der Gästeliste und die ist am längsten, wenn die Acts am größten sind - und was will man mehr, als eine große Gästeliste mit all seinen Freunden darauf.

Anekdoten aus dem Leben eines Club-Managers?

Benjamin Sagan: Puh, da gibt es viele. HP Baxxter alias Scooter hatte zum Beispiel in seinem Rider stehen, dass im Backstage eine Toilette vorhanden sein muss. Nachdem wir im Backstage aber keine Toilette hatten, haben wir ihm liebevoll einen Kübel hingestellt (irgendwie geht’s immer). Als wir ihn ein zweites Mal gebucht haben, mussten wir garantieren, dass nun wirklich ein adäquater Backstageraum mit Toilette zur Verfügung gestellt wird. Wir haben dann zwar einen anderen Raum zum Backstage umfunktioniert, der Kübel, der war aber der Gleiche. Gelacht haben wir dennoch viel zusammen – denn H.P. hielt den Kübel mit dem aufgespannten Sonnenschirm zumindest bis zum ersten Klogang für einen Scherz.

Lukas Sticksel: Lustig war auch dieser jemand, den wir an der Tür nicht hineingelassen haben (er war offensichtlich schon ein klein wenig zu berauscht). Dieser jemand, den wir auch liebevoll Spiderman genannt haben, ist auf die andere Straßenseite gegangen, hat Anlauf genommen und ist mit gefühlten 30kmh durch die Arme der Security, die ersten Stufen nach unten, an der Kassa vorbei und Vollgas gegen die schwarze Wand gelaufen. Wer sein Leben riskiert, um in den Club zu kommen, der hat es auch verdient zu bleiben.

Benjamin Sagan: Gut war auch die Aktion, als wir uns nach einer recht lustigen Nacht um die Mittagszeit zusammengerufen haben, um über die letzte Nacht zu sinnieren und gemerkt haben, dass sich jeder auf den jeweils anderen verlassen hat, was das Zusperren des Clubs betroffen hat. Als wir dann um 14.30 in den Club gefahren sind, und gebetet haben, dass noch alles da und nichts abgebrannt ist, war die Afterhour natürlich noch voll im Gange. Man wurde sogar mit Applaus empfangen. Das Beste daran war allerdings, dass kein einziges Getränk im Club fehlte, die Afterhour-Truppe hatte sich tatsächlich von einem Getränkelieferanten Dosenbier in den Club liefern hat lassen.

Lukas Sticksel: Nein, das aller Beste an dieser Geschichte ist, dass sie uns unabsichtlich und wahrhaftig auch ein zweites Mal passiert ist.

Die Diskussion über einen „Nachtbürgermeister“, eine Schnittstelle zwischen der Stadt, den Clubs, den Veranstaltern und Anrainern ist Ihnen sicher nicht verborgen geblieben. Ihre Meinung dazu?

Lukas Sticksel: Ganz egal wie die aktuelle Debatte ausgeht, eine Ansprechperson in der Nacht zu installieren, die als Vermittlungsinstanz zwischen den Anrainern und Clubs fungiert, sind wir der Meinung, dass es so eine Anlaufstelle eigentlich in jeder Großstadt geben sollte.

Benjamin Sagan: Ich würde sogar den Luki zum Bürgermeister der Nacht wählen, wenn es sein muss (lacht).

Wie sollte Wien mit seiner Clubkultur umgehen?

Benjamin Sagan: Es wäre manchmal nicht schlecht sich als Club ein bisschen willkommener in unserer liebsten Heimatstadt zu fühlen. Man könnte ja damit anfangen den wirtschaftlichen Aspekt der Nacht anzuerkennen und somit die Club-Kultur mehr zu fördern.