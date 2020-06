Trinken und Tanzen tabu: Wie die Clubs überleben wollen

"Die Szene erhalten"

Die Club Commission befürchtet, dass ein Lokalsterben langfristige Folgen für die Stadt haben könnte. „Wenn ein Club in Konkurs geht, ist es wichtig, ihn als solchen zu erhalten. Da geht es um die Technik und dergleichen. Es wäre schlimm, wenn sich Supermärkte in die Geschäftslokale einmieten, denn das Nachtleben ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und bringt junge Leute in die Stadt“, sagt Brunner.

Wie wichtig das Nachtleben ist, zeigen folgende Zahlen: Insgesamt gibt es in Österreich rund 2.900 Betriebe, die sich auf Nachtgastronomie konzentrieren, allein in Wien arbeiten 24.000 Menschen in diesem Bereich, der eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr macht. Das zeigen Zahlen von VÖNG, dem Verband Österreichischer Nachtgastronomen.