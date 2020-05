Freitag ist Aufsperrstund': Alles über die Regeln und das Wirte-Paket

Am Freitag dürfen die Wirte endlich wieder aufsperren. Der bisher entstandene wirtschaftliche Schaden ist groß und soll mit einem „Wirte-Paket“ abgefedert werden: Eine Entlastung von 400 Millionen Euro ist geplant, Näheres will die Regierung am Montag präsentieren.

Das Gastro-Comeback am 15. Mai wird unter strengen Auflagen erfolgen: Kellner mit Mund-Nasen-Schutz, am Tisch nur Personen aus dem eigenen Haushalt – was übrigens laut Verordnung der Wirt sicherzustellen hat. Dauern darf’s nur bis 23 Uhr, reservieren ist zwar nicht Pflicht, aber ausdrücklicher Wunsch der Regierung – das sei schließlich auch international üblich. Ob das auch den schnellen Espresso betrifft?