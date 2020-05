Liebeserklärungen an die Gastronomie

Michael Köhlmeier, Schriftsteller

"Den Adler in Hohenems vermisse ich über alle Maßen. Normalerweise besuche ich ihn einmal im Monat. Der Adler ist das Gasthaus an sich! Ich gehe dort mit meiner Frau hin, mit meinen Freunden und immer wieder mit Gästen. Der Adler ist in keiner Weise abgehoben und hat doch die beste Küche weit und breit, mir fällt kein besseres Gasthaus ein. Das kommt sicher auch da her, dass Küchenchef Martin weiß, was die größten französischen Köche wissen, nämlich, dass man mit der Butter nicht sparen sollte. Ich kenne kein Restaurant, wo es so gute Leber wie im Adler gibt. Meine Frau bestellt sie auch immer, dazu Rösti und den köstlichen Spinatsalat. Früher hat der Adler ausgeschaut wie eine Bruchbude, war auch sehr charmant. Nach der Renovierung haben sie Gott sei Dank die alte Gaststube erhalten. Ich habe große Sehnsucht nach dem Adler!"

Patrick Schönberger, Schönbergers Caffè-Bar, Wien-Wieden

„Vor dem 15. Mai hab’ ich gehörigen Respekt, mit all den Auflagen“, sagt Patrick Schönberger, der auf der Wiedner Hauptstraße im vierten Wiener Gemeindebezirk eine Caffè-Bar betreibt. Neben dem Steh-Café am Rand des Freihausviertels hat Schönberger einen Webshop, über den er Kaffeebohnen vertreibt und der ihn in den vergangenen Wochen über Wasser gehalten hat. Coffee to go habe ihm zunächst die Wirtschaftskammer verunmöglicht, sagt er, erst seit kurzem hat er damit eine neue Einnahmequelle gefunden. „Wir haben zu 90% Stammkunden, die kommen auch, wenn sie nur vor der Tür stehen können. Wie ich das jetzt mit den vielen neuen Regeln in meinem winzigen Lokal mache soll, weiß ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall spannend!“

Max Stiegl, Gut Purbach, Burgenland

Ich wünsche mir, dass Corona als Chance wahrgenommen wird, die heimische Gastlichkeit wieder im Herzen der österreichischen Kultur zu verankern. Wenn der Finanzminister den Wirten aus der existenzbedrohenden Krise helfen und das Wirtshaus als Kulturinstitution retten will, dann sollte er es machen wie in Frankreich – wo die Gastronomie nicht zufällig weltberühmt ist – und den Steuersatz so reduzieren, wie sich das für ein Gut gehört, das der Allgemeinheit zugute kommt. Das Essen im Wirtshaus muss jetzt mehr denn je erschwinglich sein, nur so lässt sich unser gastronomisches Erbe für kommende Generationen retten.