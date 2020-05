Gastro-Öffnung: Das vorläufige Ende des Steh-Achterls

Zu viert, mit Kindern oder in der Familie

Maximal vier Erwachsene mit ihren minderjährigen Kindern dürfen gemeinsam an einem Tisch sitzen. Dazu zählen auch Kinder, für die Obsorgepflichten bestehen, etwa Pflegekinder.

Ausgenommen sind größere Familien, die unter einem Dach leben. Egal wie groß die Familie ist, wer gemeinsam wohnt, darf auch gemeinsam zum Wirten.

Strenger Theken-Verkauf

Kleine Lokale – Tschocherln oder Steh-Cafés zum Beispiel – müssen Einschnitte hinnehmen. Denn: An der Bar stehen ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

„Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt“ – so steht es wörtlich in der Verordnung.