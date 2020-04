Das absolute Hauchverbot: War's das mit der berühmten Gastlichkeit?

"Die warmherzige Gastronomie ist in Gefahr"

Spitzengastronomie. Walter Eselböck ist aufgebracht. Sehr sogar. Was die ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck Dienstagfrüh an Maßnahmen für die Gastronomen präsentiert haben, sei „dilettantisch“, sagt er. Und ob die Regierung da „von Praktikanten“ beraten worden sei, fragt er.

Walter Eselböck ist Spitzengastronom. Das Hauben-Restaurant Taubenkobel, das er mit seiner Frau Eveline in Schützen im Burgenland betreibt, kennt man. Den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, das ist in der Top-Gastronomie nicht das Problem: Die Lokale sind großzügig geplant, die Tische stehen ohnedies viel weiter auseinander als normalerweise im Wirtshaus.

Aber der Kellner mit Maske? „Na, ich weiß nicht“, sagt Eselböck. Der wirke dann doch wie ein „Operateur“, wie ein Fremdkörper im Raum. „Die warmherzige Gastronomie, die so menschenliebende Gastronomie, wenn man so will, die ist schwer in Gefahr“, sagt Eselböck. Das Vertrauen der Menschen sei erschüttert, generell – aber auch dem Gastronomen gegenüber. „Wir fangen von vorne an.“

Und dennoch: Eselböck glaubt an die Eigenverantwortung der Menschen – und an den „Zusammenhalt der Gesellschaft“. Die Leute wüssten, was wichtig ist und welche Betriebe zu unterstützen seien. Noch nie sei man so eng mit den Nachbarn gewesen: „Wir sitzen alle im selben Boot.“