Wie die Gastronomen auf die Lokal-Öffnung reagieren

Einfach wird das Geschäft freilich trotzdem nicht: Querfeld werden die Touristen in seinem Café fehlen, auch die Geschäftsleute. Am Vormittag, wenn viele Ältere kommen, wird weniger los sein.

Für dieses Jahr rechnet Querfeld 45 Prozent weniger Umsatz. „Nur der heimische Gast wird das nicht wettmachen können.

Trotzdem wird er alle seine Lokale in Wien (Café Landtmann, Café Mozart, Café Hofburg, Café Musum, Café Residenz, Landtmann´s Parkcafé, Landsmann’s Jausenstation, Crossfield`s Australian Pub, Das Bootshaus) wieder aufsperren.

Schwierig werde die Situation vor allem in jenen Kaffeehausern, in die vor allem die Touristen kommen. Das Café Hofburg und das Café Residenz in Schönbrunn.

Mehr wienerisch, weniger touristisch

In beiden will Querfeld Angebote für die Wiener Gäste schaffen. Statt dem Kalbsschnitzel, das die Touristen gerne essen, wird künftig auch Schweinsschnitzel auf der Karte zu finden sein. Am Nachmittag könnte - für die Wiener Spaziergänger im Schlosspark - so etwas wie eine Apfelstrudel-Happy-Hour eingeführt werden. Und für die Lokale in der Innenstadt ist eine Apero-Angebot gedacht.