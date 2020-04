Corona-Krise: Wiener Wirte bitten Gäste um finanzielle Hilfe

Der „Biergreissler“ ist aber nicht der einzige Unternehmer, der den Ausfall von Gästen bzw. Zuschauern mittels Crowdfunding kompensieren möchte. Immer mehr Betriebe aus dem Kunst-, Event- und Gastrobereich bitten die Gesellschaft um Unterstützung.

So versucht etwa auch Karim El Said vom Wirtshaus „Blunzenstricker“ die Ottakringer Gastro-Institution mittels Crowdfunding zu bewahren. Das polyglotte Motto der startnext-Aktion: „Support your local Wirt!“ (Unterstütze deinen lokalen Wirten; Anm.)

Ebenfalls eingeschlagen haben diesen Weg die Betreiber des „Spektakel“. Um das alteingesessene Theater in Margareten zu retten, verkaufen sie via Internet Karten für 30 Euro, die ab September gelten. Denn Miete, Instandhaltung, Programmgestaltung und Mitarbeiter kosten derzeit zu viel Geld. Und mangels ausreichender Rücklagen könnte das Haus in der Hamburgerstraße ohne Hilfe von außen die Herbstsaison nicht mehr erleben.

Auch der benachbarte Club „Celeste“ kämpft mittels Spendenaufruf ums Überleben.