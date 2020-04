Abends, allein, auf Abstand: Wie die Gastronomie hochgefahren wird

Dass gleichzeitig über die Abendöffnung spekuliert wurde, veranlasste Kurz am Montag zu einer Klarstellung: Ja, der Mund-Nasen-Schutz in der Gastronomie wird Pflicht – für das Personal. Und ja, Lokale werden auch am Abend geöffnet sein dürfen. Allerdings nicht alle.

Wie der KURIER erfahren hat, werden zwar Restaurants und Cafés abends offen halten dürfen. Nachtlokale – also Bars, Clubs, Discos – nicht. Dort sei die Ansteckungsgefahr zu groß. Und auch für das Verweilen im Lokal wird es strenge Regeln geben.

Derzeit arbeiten die Sozialpartner noch mit Experten an einem Papier, das festlegt, wie die Gastronomie hochgefahren werden kann. Der KURIER hat die Details.

1. Maskenpflicht für das Personal, nicht die Gäste

Das Personal in den Lokalen wird künftig Mund-Nasen-Schutz tragen. Und zwar verpflichtend. Überrascht sind die Gastronomen darüber nicht. „Das war klar für uns“, sagt der oberste Vertreter der Wirte in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker. Und: „Dass der Gast nicht mit Maske drinnen sitzen muss, ist auch klar.“

Derzeit werde geprüft, ob vom Personal Masken oder Face Shields – also gebogene Plastik-Schutzschilder vorm Gesicht – verwendet werden und wie viele man davon braucht.

Ob die Schilder ähnlich funktional sind wie Masken, überprüft derzeit das Gesundheitsministerium. Diskutiert wird auch, ob Gäste am Weg zum Tisch und aufs WC Maske tragen müssen. Flächendeckende Tests für das Personal sind laut Kurz nicht möglich.