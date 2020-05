Gastronomie: Plachutta öffnet nicht alle Standorte sofort

Figar zieht es daher in Betracht, zunächst nur das Stammlokal in der Kirchengasse zu öffnen. Oder die Öffnungszeiten vorerst zu reduzieren – also später aufzusperren und auch früher zu schließen.

Und bei Plachutta? Da hat man die Tischzahl reduziert und setzt auf die Außenbereiche. Um die berühmte Gastlichkeit seiner Lokale ist der Chef nicht besorgt: „Die Mitarbeiter freuen sich auf das Wiedersehen mit unseren Gästen und ich bin mir sicher, dass der Humor nicht gelitten hat.“

Der Tafelspitz kommt übrigens wie gewohnt an den Tisch: „Es gibt wohl keine virensicherere Art, Speisen zu servieren, als in einer Suppe, die noch am Tisch 80 Grad heiß ist“, sagt Plachutta. Und: „Kein Gast isst direkt aus dem Suppentopf, sondern natürlich nur vom eigenen Teller, auf dem ihm vom Kellner vorgelegt wird.“