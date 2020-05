"Figlmüller"-Lokale in der Wiener Innenstadt bleiben geschlossen

Insgesamt betreibt Thomas Figlmüller gemeinsam mit seinem Bruder Hans sechs Lokalen, die in der Figlmüller-Group zusammengefasst sind: Neben den beiden Schnitzel-Lokalen in der Wollzeile und der Bäckerstraße bleibt auch das "Daily Roast", ein Coffeeshop am Wiener Flughafen, vorerst geschlossen.

Das Wirtshaus am Lugeck und das "joma" am Hohen Markt sowie das "figls" in Döbling sperren hingegen am 15. Mai auf. Diese Gaststätten verfügen nämlich über Gastgärten.