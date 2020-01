Gastronomie in Wien: Nicht nur Touristen stehen hier Schlange

Es war fast ein kleiner Skandal. In den Weihnachtsferien machten in den sozialen Medien Fotos von Menschenschlangen vor dem Café Central im 1. Bezirk in Wien die Runde. Auch vor dem Café Sacher standen Gäste Schlange.

Und es sind bei Weitem nicht die einzigen Lokale, vor denen es zu Wartezeiten kommt. In Wien stellt man sich für Brot an, für Schnitzel, Döner und auch für Kaffee.

Doch wer stellt sich da eigentlich an? Sind es ausschließlich Touristen? Wird es jetzt in Wien eng für die Wiener?

Die Antwort lautet „jein“. Von 2008 bis 2018 ist die Anzahl der Gäste im 1. Bezirk um mehr als 43 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Besucher gestiegen. Auf einen Innenstadt-Bewohner kamen damit zuletzt 73 Touristen pro Jahr.