Volle Städte: Wo zu viele Touristen nerven

Dass es vielen Anrainern mittlerweile zu viel wird, zeigen diverse Protestaktionen der jüngeren Vergangenheit. In Venedig (54.000 Einwohner und 30 Millionen Touristen pro Jahr) stellten sich 2015 rund 2000 Einheimische dem 300 Meter langen Kreuzfahrtschiff „Queen Victoria“ bei der Einfahrt in den Kanal in die Quere. In Barcelona (1,6 Millionen Einwohner, 34 Millionen Touristen) versperrten im Sommer 2017 auf dem Strand liegenden Touristen an der Barceloneta den Zugang zum Meer. Und in Palma de Mallorca (die Insel hat 900.000 Einwohner und jährlich 12 Millionen Urlauber) stiegen Spanier mit „Tourist go home“-Plakaten gegen die Besuchermassen auf die Barrikaden.