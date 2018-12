Ist es schon zu viel? Das halten Wiener von Touristen

Beachtlich ist auch die direkte und indirekte Wertschöpfung aus dem Tourismus. Laut Statistik Austria und dem Wifo lag sie im Jahr 2015 bei 3,67 Milliarden Euro.

Im Jahr 2017 waren in Wien 92.611 Personen im Tourismus beschäftigt.

Auch in der großen Wien-Tourismus-Umfrage im Frühjahr 2017 gaben 90 Prozent der befragten Wienerinnen und Wiener an, dass die Stadt vom Tourismus profitiere. Drei Viertel gaben auch an, dass sie selbst gerne in anderen Städten Touristen seien.

KURIER-Umfrage

Aber was sagen die Wienerinnen und Wiener zur Situation? Der KURIER hat die Leserinnen und Leser - online und auf der Straße befragt.

Mit Stand 14.30 Uhr meinen 56,83 Prozent (545 Stimmen), dass sie die Innenstadt aufgrund der vielen Touristen bereits meiden würden. 23,34 (225 Stimmen) finden es toll, dass so viele Menschen Interesse haben, Wien zu sehen. Und 20,12 Prozent (194 Stimmen) ist es - nach typisch Wiener Manier - "wuascht, Wien bleibt Wien, ob mit Touristen oder ohne."

Auf der Straße zeigte sich ein leicht anderes Bild: