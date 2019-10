So sollen Wiens Touristen künftig gelenkt werden

Eintritts-Schranken in Venedig, Verbot gegen Selfie-Sticks in Mailand, Restriktionen bei Gästevermietungen in Amsterdam.

Immer mehr Länder arbeiten an Maßnahmen, damit die Urlauberinnen und Urlauber beliebte Städte nicht überollen. Overtourismus heißt das passende Schlagwort dazu.

In Wien sei die Situation zwar noch lange nicht so dramatisch, wird regelmäßig betont. Dennoch haben am Dienstag Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Bürgermeister Michael Ludwig Details zur neuenTourismusstrategie präsentiert.