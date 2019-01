Hauptstadt-Touristen: Wien will nicht mehr

Frag nicht, was Wien für die Touristen tun kann, sondern was die Touristen für Wien tun können – so kann die neue Strategie des WienTourismus vereinfacht zusammengefasst werden.

Es ist Zeit für eine Trendwende. Die Jagd nach immer neuen Rekordzahlen bei den Übernachtungen dürfte schon bald der Vergangenheit angehören. Stattdessen will sich der WienTourismus auf Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung der Besucherströme konzentrieren.

„Visitor Economy“ heißt der Fachbegriff. Der Fokus liegt dabei nicht alleine auf dem Wohlbefinden der Urlauber; das Konzept stellt verstärkt die Bedürfnisse der Destination und seiner Bewohner, also der Wiener, in den Vordergrund.