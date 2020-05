Wirte-Paket wird 400 Millionen Euro schwer

Die Bundesregierung hat am Sonntag auch die Höhe des am Freitag angekündigten, sogenannten Wirte-Pakets verraten. Es soll einen Umfang von 400 Mio. Euro erhalten. Ab kommenden Freitag darf die Gastronomie ja unter strengen Vorgaben zwischen 6 Uhr in der Früh und 23 Uhr am Abend wieder öffnen. Mit der Summe soll die wirtschaftliche Normalität möglichst rasch wieder hergestellt werden.