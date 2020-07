"Massensterben" befürchtet: Club-Betreiber schlagen erneut Alarm

Wer tanzen, feiern, dem Reiz des Rausches in der Sternstunde der Nacht folgen möchte, muss zurzeit kreativ sein. Vor allem, wenn Musikclubs und Bars um 1.00 Uhr zusperren. Zusperren müssen. Aber gefeiert wird trotzdem. Und weil das im Club eben gerade nicht möglich ist, weichen viele an andere Orte aus: Irgendwo auf einer grünen Wiese am Land, privat in der Wohnung, im Haus der sich gerade auf Urlaub befindenden Eltern, auf den wenigen noch freien Flächen in der Stadt - in Wien etwa am Donaukanal, im Prater und auf dem Karlsplatz.

Jemandem das Feiern per Verordnung zu verbieten, es zu verhindern, ist einfach schwer möglich. Das wissen auch die Clubs und Veranstalter, die seit Wochen unter Einhaltung der Maßnahmen ihren Clubbetrieb langsam wieder hochfahren wollen. Aber daraus wurde nichts. Daran hat das kürzlich auf Vorschlägen der Szene erarbeitete Präventionskonzept, das der Wiener Club Grelle Forelle zusammen mit einem seiner Hauptveranstalter, Gerald Wenschitz, vorgelegt hat (der KURIER berichtete), nichts geändert.