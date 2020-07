Party in Corona-Zeiten: Der Wunsch nach Exzess

Die Jugendlichen in St. Wolfgang stehen vor einem Dilemma, dass Altersgenossen und auch Ältere in ganz Österreich – vom Donaukanal bis an den Bodensee – umtreibt: Wo und in welcher Form kann man in Coronazeiten überhaupt noch gemeinsam feiern?

„Den Wunsch nach Exzess wird man nicht verhindern können“, sagt Chris Koubek vom Kulturzentrum p.m.k in der Innsbrucker Bogenmeile, das Bands eine Bühne gibt, aber auch elektronischer Musik: „Alles, was Richtung Club geht, haben wir aus dem Programm genommen“, sagt der Tiroler. Das ist den Corona-Auflagen geschuldet, die Nähe bei Veranstaltungen reduzieren sollen. Und der Sperrstunde um ein Uhr, die in der Clubszene bestenfalls den Startpunkt markiert.