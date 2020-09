Wiener Wirte dürfen Schanigärten auch im Winter öffnen

Es ist so gut wie fix: Die Wiener Wirte werden ihre Sommerschanigärten auch im Winter stehenlassen können. Beim Wahlkampfauftakt der SPÖ in der Libelle hatte Bürgemeister Ludwig angekündigt, dass es da eine Lösung geben wird. Und zwar im Rahmen eines neuerlichen Corona-Hilfspaketes, das am Donnerstag präsentiert werden soll.

Am Donnerstag wird die SPÖ zu den Winterschanigärten einen Initiativantrag im Gemeinderat einbringen:

Der KURIER hat die Details vorab:

Bei den Schanigärten wird es sich nicht um die klassischen Winterschanigärten handeln, die Wirte seit Anfang 2017 in Wien aufstellen dürfen. Seit damals dürfen Wirte ja im Dezember, Jänner und Februar zwischen drei verschiedenen Winterschanigarten wählen, die aber deutlich kleiner sind als die Gärten im Sommer. Bis dahin war es Wiener Wirten nur erlaubt, zwischen April und November einen Gastgarten auf öffentlichem Grund aufzustellen.

In diesem Winter sollen all jene Wirte, die über einen Sommerschanigarten verfügen, diesen auch in den Wintermonaten stehen lassen dürfen - und zwar in der gleichen Größe. Und zwar egal, ob Sessel und Tische auf dem Gehsteig oder etwa einem Parklet stehen. Die Gastgärten müssen auch nicht über Nacht weggeräumt werden, wie das bei den klassischen Wintergastgärten der Fall ist.