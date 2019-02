Zahl der Wiener Winter-Schanigärten auf 230 gestiegen

Stadt kontert Klagen über Preisanstieg

Parallel zur Liberalisierung gestaltete die rot-grüne Stadtregierung die Schanigarten-Tarife neu: Sie hob die Preise – teilweise empfindlich – an. In Top-Lagen stieg das Entgelt von 5,70 auf 20 Euro, in der billigsten Kategorie von einem auf zwei Euro.

Wirtschaftskammer und Opposition kritisierten die Verteuerung massiv. Befürchtungen, dass die Schanigärten dadurch "unfinanzierbar" geworden seien, haben sich auch Sicht des Wirtschaftsressorts aber nicht bewahrheitet.

2017 – also in der ersten Saision mit höheren Tarifen – sei die Fläche der Schanigärten in den beiden teuersten Kategorien gegenüber 2016 konstant geblieben. Laut Stadt haben 2017 insgesamt 66 Gastronomen ihre Schanigärten-Flächen erweitert, 38 verkleinerten ihre Gastgärten. Diese Änderungen hätten sich vor allem in der günstigsten Kategorie vollzogen.