873 Neuinfektionen in Österreich

Von Mittwoch auf Donnerstag gab es in Österreich 873 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind um 101 mehr als im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch.

Die meisten neuen Fälle wurden mit 402 in Wien verzeichnet, danach folgen Oberösterreich mit 152, Niederösterreich mit 90 und Tirol mit 70 bestätigten Fällen. In der Steiermark waren es 57, in Salzburg 47, in Vorarlberg 24, im Burgenland 22 und in Kärnten 9 neue Fälle. Drei Personen sind am Coronavirus gestorben.

Aktuell gibt es 8.370 bestätigte Fälle, insgesamt 45.686 positive Testergebnisse. 802 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben, 36.476 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 493 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, 98 davon auf Intensivstationen.

Die Lage in Wien

In Wien liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 4.484 - und somit etwas höher als am Mittwoch (4.450). Zwei Männer im Alter von 87 und 90 Jahren mit Vorerkrankungen sind verstorben, insgesamt beträgt die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in der Hauptstadt 252.

Gestern wurden in Wien 6.567 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 460.855 Testungen.