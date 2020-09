772 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 772 Neuinfektionen. Die Meinsten Neuinfektionen gab es in Wien (327), Niederösterreich (173) und in Oberösterreich (96).

Aktuell gibt es in Österreich 8.329 Infizierte und bisher wurden 1.586.578 PCR-Tests durchgeführt. Seit gestern sind drei Todesfälle hinzugekommen.