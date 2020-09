Wo der Kampf gegen Corona besonders gut gelingt - und wo gar nicht

Nicht nur in Indien oder Israel, auch in Europa steigen die Corona-Zahlen nach der Entspannung im Sommer stark an. Selbst Ex-Vorzeigeländer im Kampf gegen die Pandemie, wie Tschechien oder Dänemark, verzeichnen massive Zuwächse. Eine im Vergleich zum Frühjahr deutlich höhere Anzahl an Tests erklärt das nur zum Teil – haben doch Finnland oder Deutschland weiter niedrige Zuwachszahlen.

Der KURIER hat sich die Strategien in drei Ländern angesehen, in denen der Kampf gegen Corona derzeit besonders erfolgreich geführt wird und ihnen drei Länder gegenübergestellt, in denen die Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen sind, und nach Gründen dafür gesucht.