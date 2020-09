Warum Israel vor einem neuen Lockdown steht

Die Netanyahu sonst so getreuen orthodoxen Parteien wehren sich gegen die Absperrung „roter Wohngegenden“, die als Brandherde des Virus geortet wurden. Auch das Verbot von Pilgerreisen für fromme Juden missfällt ihnen wie die angeordnete Schließung ihrer Schriftgelehrten-Seminare.

Die orthodoxen Parteien fordern den „schwedischen Weg“ im Kampf gegen Corona – wie auch eine Gruppe namhafter Wissenschafter. Wobei die Rabbiner aber etwas übersehen: In Schweden ist die Bewegungsfreiheit größer, dafür aber werden strengere Distanz- und Kontaktauflagen eingefordert und auch durchgesetzt.

Letztere gibt es auch in Israel, sie werden aber nur lax eingehalten. In Synagogen wie in Restaurants; bei Massen-Gebeten an Heiligengräbern wie bei Techno-Partys in abgelegenen Wäldern und riesigen Hochzeiten arabischer Großfamilien.