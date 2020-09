Plötzlich in Jerusalem - Serbiens Präsident von Trump offensichtlich überrumpelt

Noch in diesem Monat werde Serbien ein Handelsbüro in Jerusalem öffnen. Bis Juli kommenden Jahres solle dann die Botschaft Serbiens nach Jerusalem umziehen. Vucic war davon offensichtlich völlig überrumpelt und blätterte hektisch im Vertrag herum, was in den TV-Berichten ausführlich dokumentiert ist.

Für EU-Staaten vorerst Tabu

Ein ordentliches Hoppala für Serbien, das ja unbedingt rasch in die EU möchte. Dort ja noch kein Staat ernsthaft daran gedacht, wirklich dem Ruf der USA und Israels zu folgen und die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Viel zu heikel. Schließlich ist der Status der Stadt ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Israel beansprucht Jerusalem als seine „ewige und unteilbare Hauptstadt“. Den Anspruch der Palästinenser auf den Ostteil als künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaats lehnt Israel ab.

Palästinenser verärgert

Entsprechend verärgert reagieren bereits die Palästinenser. Vucic sei Opfer eines Wahlkampf-Coups von Trump geworden - und mit ihm die Palästinenser und ihre historischen Rechte.Trump aber kümmert das wenig, Serbien und der Kosovo hätten „ihre Länder, den Balkan und die Welt“ sicherer gemacht. Er freue sich darauf, beide Länder „in nicht allzu ferner Zukunft“ zu besuchen.