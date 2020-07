Israels Premier Netanjahu sorgt nur noch für Spott und offene Wut

Immer mehr Ansteckungen

Das Land verzeichnet immer neue Ansteckungsrekorde (am Donnerstag allein waren es 1600), aber zumindest die Zahl der Schwerkranken und Toten bleibt konstant und im Weltvergleich niedrig – was aber nicht so bleiben muss. „Geht es so weiter, haben wir spätestens in zehn Tagen wieder eine landesweite Ausgangssperre“, warnte schon vor Tagen der neue Gesundheitsminister Yuli Edelstein. Seine Experten sehen das Verhalten der Öffentlichkeit als Grund an. Doch die beschuldigt eine Regierung im Chaos, für die Corona nur ein Vorwand ist. Obwohl doch eine zweite Welle zu erwarten war, liefen die Vorbereitungen der Behörden im Mai und Juni nur auf Sparflamme.

Politische Kulissenschiebereien

Viel wichtiger war Netanjahu die Vorbereitung einer Annexion, von der jeder Sachverständige wusste, dass sie nicht kommen kann. Gestritten wurde über die Absicherung der Premier-Rotation im nächsten Jahr. Weshalb der „Vize“-Premier in „Ersatz“-Premier umbetitelt werden musste. Die von allen Beratern empfohlene Ernennung eines landesweiten „Projektors“, der den Kampf gegen das Korona-Virus zentral führen soll, lässt noch immer auf sich warten. Erst wollte Netanjahu niemanden, der ihm den Erfolg streitig macht. Jetzt findet er keinen, der ihm den Misserfolg abnehmen will.

Mahnwachen und Proteste

Vor der Residenz des Premiers steht seit Jahren die Mahnwache der Schwarzfahnen, die gegen den wegen Untreue, Betrug und Bestechung angeklagten Premier protestiert. Das kleine Häuflein vereinzelter Korruptionskritiker wuchs in den letzten Wochen zu einer Truppe an, die Tag und Nacht vor Ort lautstark „im Schichtdienst“ protestiert. Sie kann alle Zufahrtsstraßen versperren. Die Polizei musste mehrfach Wasserwerfer einsetzen. Auch in Tel Aviv und an Kreuzungen im ganzen Land wächst der Protest. Sonst schnell organisierte Gegenproteste von Bibi-Anhängern trommelten letzte Woche nicht einmal 20 Teilnehmer zusammen.